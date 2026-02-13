A58 deels dicht richting Tilburg na ongeluk met oldtimer

Een oldtimer is vrijdagmiddag gecrasht tegen de vangrail op de A58 bij Tilburg. De snelweg bij Tilburg-Centrum West is deels dicht. Reizigers vanuit Breda richting Tilburg kunnen omrijden via Den Bosch over de A27 en A59.

De oldtimer kwam ondersteboven op de vangrail terecht. Aan de auto hing een aanhanger met daarop een andere auto.

Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk.

De verwachting was dat de weg om kwart over zes vrijgegeven kon worden, maar dit is aangepast naar vrijdagavond zeven uur.