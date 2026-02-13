Navigatie overslaan

Oldtimer met aanhanger crasht op A58, weg weer open

Vandaag om 17:09 • Aangepast vandaag om 19:49
De oldtimer belandde ondersteboven op de vangrail (foto: Joris Knapen).
Een oldtimer is vrijdagmiddag gecrasht tegen de vangrail op de A58 bij Tilburg. De snelweg bij Tilburg-Centrum West was deels dicht. Reizigers vanuit Breda richting Tilburg konden omrijden via Den Bosch over de A27 en A59.

De oldtimer kwam ondersteboven op de vangrail terecht. Aan de auto hing een aanhanger met daarop een andere auto.

Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk.

De verwachting was dat de weg om kwart over zes vrijgegeven kon worden, maar dit is aangepast naar vrijdagavond zeven uur. De vertraging nam daarna langzaam af.

