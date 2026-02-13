49 ezels uit oorlogsgebied zijn nu veilig bij Marlhene in Baarle-Nassau

49 ezels uit Israël en Gaza zijn overgevlogen en deze week per vrachtwagen bij Marlhene Mouws uit Baarle-Nassau afgeleverd. Ze runt opvang Het Ezelpaleis en bood hulp aan toen ze beelden van de mishandelde ezels op Facebook voorbij zag komen.

"Ik kwam een filmpje tegen en daarop heb ik gemaild. 'God, wij hebben heel veel ruimte hier, ik wil helpen'", vertelt Marlhene. Van de 800 ezels die in Israël op hulp wachten, kwamen er 49. Ze is er hartstikke trots op. "Dit is de eerste keer dat ze een weiland zagen."

"Eigenaren reageren hun spanningen, frustraties en woede op de dieren af", zegt oprichter Esther Kef van dierenhulporganisatie Animal Heroes tegen Trouw . "Sommigen zijn aangereden en een van hen werd zelfs opzettelijk in brand gestoken." Het aantal mishandelde ezels zou sinds de oorlog zijn verdubbeld.

Marlhene kon het niet aanzien. "Ik krijg het er koud van. Ik kon de filmpjes ook niet afkijken", vertelt ze. Afgelopen woensdag pikte ze haar 49 ezeltjes op. Ze zijn via Luik naar Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau gekomen. En vanuit daar krijgen de dieren door heel Europa weer een nieuw thuis toebedeeld.

"Vier van deze ezels blijven bij ons. Er komen nog meer vrachten aan, ik wil telkens één ezeltje houden", vertelt Marlhene. In totaal staan bij de organisatie in Israël zo'n 800 ezels op een veilig thuis te wachten.

"Deze staan al hier, helemaal in vrijheid en blijheid", vertelt ze. "We kunnen het verleden niet meer weghalen, maar we kunnen ze wel een goede toekomst geven."