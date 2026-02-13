Advertentie
Kielegat raakt vol, verschillende plekken in de stad afgesloten
Vandaag om 22:20
Het is vrijdagavond druk met feestvierende Kielegatters in Breda. De stad raakt vol. Rond half negen besloot de gemeente verschillende toegangshekken dicht te laten om de drukte. Rond half tien bleek dat het ook op Havermarkt erg druk werd. Feestvierders wordt aangeraden de polonaise ergens anders voort te zetten.
Er is nog wel plek om feest te vieren op de Grote Markt, bij Spinola en in de Sint Janstraat.
Ook waarschuwt de gemeente vrijdagavond dat er zakkenrollers actief zijn in de stad.
Breda communiceert via een eigen kanaal op WhatsApp. Tilburg en Den Bosch doen dat ook. Zij meldden vooralsnog niets over drukte.
