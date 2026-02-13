Kielegat raakt vol, verschillende plekken in de stad afgesloten

Het is vrijdagavond druk met feestvierende Kielegatters in Breda. De stad raakt vol. Rond half negen besloot de gemeente verschillende toegangshekken dicht te laten om de drukte. Rond half tien bleek dat het ook op Havermarkt erg druk werd. Feestvierders wordt aangeraden de polonaise ergens anders voort te zetten.

Er is nog wel plek om feest te vieren op de Grote Markt, bij Spinola en in de Sint Janstraat.