Met dit weer start het carnavalsweekend: 'Kleed je wel goed aan!'

Ga je carnaval vieren vandaag? Lekker een optocht bekijken? Daar is het prima weer voor, vertelt Rico Schröder van Weerplaza. Kleed je alleen wel goed aan!

"Het blijft deze zaterdag droog en 's middags schijnt de zon", laat Schröder zaterdagochtend weten. "Maar het is daarbij wel wat koud, het wordt 2 tot 3 graden. Daarbij staat er een noordenwind, die het voor het gevoel nog wat kouder maakt."

Zaterdagavond en -nacht gaat het nog frisser worden. Het gaat dan 2 tot 3 graden vriezen. Zondagochtend starten we vervolgens met zon, maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. "Bij het begin van de avond gaat het sneeuwen, een tot drie centimeter, misschien iets meer."

Maandag stijgt de temperatuur naar een graad of 7, maar daarbij krijgen we dan wel te maken met regen. "Ook dinsdag halen we 7 graden en moeten we rekening houden met een enkele buien."