Lichtjesoptocht schittert, dreunt en trilt weer aan alle kanten   

Honderdduizend lampjes verlichten sinds 1988 de straten van Standdaarbuiten jaarlijks, of beter gezegd ‘t Zwammegat. Want zo heet het Moerdijkse kerkdorp als de optocht rijdt. “Kilometers kabels en leds en honderden batterijen”, vult Henk Vermeulen aan. Hij kan het weten. Henk was 11 jaar pliesie van het dorpscarnaval. Dit is zijn 19e keer dat hij als deskundige co-commentator optreedt in de rechtstreekse televisieuitzending van Omroep Brabant.



Drukte

Van ver komen de bezoekers soms. Tot uit Amsterdam en zelfs Groningen aan toe, merkt de organisatie jaarlijks. Dat verklaart de 30.000 bezoekers die op deze avond naar het dorp trekken. Daarmee is het een van de drukste evenementen is in de regio en een publieksevenement van de buitencategorie voor de gemeente Moerdijk, waar Standdaarbuiten onder valt. En bovendien gratis.

Die drukte is met een klein dorp dat ook dicht langs de A17 ligt, nauwelijks een probleem. Meegenieten kan natuurlijk overal. “We krijgen altijd reacties uit de hele wereld. Mensen in Spanje of Zuid-Afrika en die zitten mee te genieten,” lacht Henk.



Professioneel

Deze editie heeft 28 deelnemersnummers. Uit de hele regio, tot het Belgische Wuustwezel aan toe. En nieuwe deelnemers ook, uit Dinteloord deze keer. Henk is ieder jaar onder de indruk, ook na al die jaren. “Wat ze allemaal met die wagens en lampjes voor elkaar kunnen krijgen, haha. Het is gewoon professioneel te noemen.”