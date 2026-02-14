Kapotte bovenleiding: nog uren minder treinen tussen Den Bosch en Utrecht

Tussen Den Bosch en Utrecht rijden tot zes uur zaterdagavond veel minder treinen dan gebruikelijk. Oorzaak is een defecte bovenleiding.

De breuk in de bovenleiding ontstond vrijdag ten zuiden van Utrecht. Aan het begin van de avond reed daar een trein tegen een loshangend deel. Niemand raakte gewond, maar de schade die aan de bovenleiding en trein ontstond was fors.

Volgens ProRail zijn afgelopen nacht machines en materialen aangevoerd om de bovenleiding te herstellen. "Nu dat allemaal gelukt is, werkt onze aannemer om het spoor zo snel mogelijk weer beschikbaar te krijgen. Daarvoor worden nieuwe draden in de bovenleiding aangebracht. Ook de stilgevallen en beschadigde trein slepen we af."

In eerste instantie werd verwacht dat de problemen rond vier uur zaterdagmiddag verholpen zouden zijn, maar ProRail stelde deze verwachting rond het middaguur bij. Over de inzet van bussen op het traject Den Bosch-Utrecht is vooralsnog niets bekendgemaakt.