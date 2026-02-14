Auto komt klem te zitten tussen feestvierders tijdens carnaval in Kielegat

Breda liep vrijdag al vroeg vol met feestvierders. De binnenstad kleurde rood-oranje en op de Havermarkt was het al snel flink druk. Toch waagde een automobilist zich eraan om zich dwars door de mensenmassa te manoeuvreren.

Dat leverde flink wat verbaasde blikken op van het publiek. Een feestvierder met een stopbord wist de auto midden in de menigte tot stilstand te manen.

Of de bestuurder uiteindelijk zijn eindbestemming heeft bereikt of dat zijn rit strandde tussen de carnavalsvierders, moeten we je helaas schuldig blijven.