Tiener uit Breda vast na overval in Groningen

Een 17-jarige jongen uit Breda is vrijdagavond aangehouden na een overval in een huis in Groningen. Daarbij waren meerdere overvallers betrokken.

De melding van de overval kwam rond kwart over negen 's avonds binnen bij de meldkamer van de politie. De tiener uit Breda kon worden overmeesterd tijdens een schermutseling. Bij de overval raakte een van de aanwezigen in het huis gewond. Zodra de situatie veilig was, is deze gewonde man naar een ziekenhuis gebracht.

Signalement

De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Het gaat om een man die zo'n 20 tot 30 jaar oud wordt geschat. Hij heeft een lichte huidskleur en droeg tijdens de overval een pet - mogelijk van het merk Lacoste - en een tech-jas of -vest, mogelijk van het merk Nike. "We houden er rekening mee dat deze man is gevlucht in een witte auto", laat de politie weten.