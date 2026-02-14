Grote controle in Eindhoven: 1800 bestuurders getest met nieuw handigheidje

Bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Eindhoven zijn vrijdagavond 1800 bestuurders getest. Zeven van hen waren onder invloed. De controles werden gedaan met een nieuw snufje van de politie: de zogeheten sniffer.

De sniffer kan op een kleine afstand van de mond detecteren of een bestuurder gedronken heeft. “Dan hoef je als agent niet steeds het tuitje te wisselen en kun je dus veel sneller, en ook vaker, bestuurders controleren”, zegt een woordvoerder van de politie.

Zeven mensen reden onder invloed, van wie één onder invloed van drugs. Bij hem werden ook harddrugs in de auto gevonden. De andere bestuurders waren onder invloed van alcohol.

Ook reed een bestuurder zonder geldig rijbewijs. Er zijn aanhoudingen verricht, maar hoeveel kan de politie nog niet zeggen. De politie blijft overigens controleren met carnaval, zegt een woordvoerder.