Carnavalsviering in Waalwijk levert mand vol Flügel op bij collecte

Vandaag om 13:36 • Aangepast vandaag om 14:03
Opbrengst van de collecte (foto: Omroep Brabant).

Iedereen die vrijdag al goed gefeest heeft kan even tot bezinning komen tijdens de carnavalsviering in de Sint Jan de Doper kerk in Schoenlapperslaand. Jong en oud verzamelden zich daar zaterdag. 

Profielfoto van Rowan Krause
Geschreven door
Rowan Krause

Stilzitten hoefden de kerkgangers zeker niet. Integendeel: er werd volop gehost in de bomvolle kerk. Zelfs de polonaise met pastoor Jos Verbraeken voorop werd ingezet. Net zoals dat de eerste biertjes en shotjes alweer soepeltjes door de keeltjes gleden. 

Iedereen kan er weer volop tegenaan nadat de pastoor iedereen in de kerk gezegend heeft.

