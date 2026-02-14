Verrassing voor de mannen van Effe Serieus tijdens optreden in hoogwerker

Het was een grote verrassing voor Schorsbos: de mannen van Effe Serieus kwamen daar zaterdagmiddag in een hoogwerker aanrijden. Met een spontaan optreden barstte een Schijndels straatfeest los, maar na anderhalve minuut werd het optreden afgebroken en werden de artiesten zelf verrast.

Drie van de vier mannen van Effe Serieus komt uit Schijndel, en eentje uit Lith. Ze werden in Schorsbos lekkergemaakt met worstenbroodjes, maar kregen uiteindelijk uit handen van Prins Bram d'n Urste de onderscheiding 'Ere Schorsbosser' uitgereikt.

De onderscheiding is voor Schorsbossers of buitenstaanders die de naam van Schijndel bekendheid heeft gegeven. Volgens de leden van de commissie Schorsbos Glorie zijn dat Stephan, Milan, Thomas en René, die vorig jaar een enorme hit scoorden met het nummer 'Baila de Gasolina .

De mannen zeggen heel trots te zijn op de onderscheiding, en gaan nu vier hele zware en drukke dagen tegemoet.