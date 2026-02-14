Navigatie overslaan

NS overrompeld door troep carnavalsvierders: neem rommel mee

Vandaag om 15:16 • Aangepast vandaag om 16:47
Troep in NS-treinen (foto's: NS).
De NS zegt overrompeld te zijn door de puinhoop die carnavalsvierders in de trein achterlaten. De spoorwegmaatschappij roept treinreizigers op hun rommel mee te nemen.

"Van lege blikjes bier en confetti tot pizzadozen en braaksel. Ondanks de dubbele inzet van het aantal schoonmaakploegen, lukt het door de enorme puinhoop niet om de treinen helemaal te reinigen", zegt de NS.

In totaal zijn dit weekend ongeveer 250 schoonmakers aan het werk om de treinen schoon te maken, zowel op onderhoudslocaties als in rijdende treinen.

Sommige reizigers zitten tusssen de rommel
"Afgelopen nacht is er weer enorm hard gewerkt om de treinen van binnen te reinigen voor de volgende dag. Helaas is de troep zo groot dat reizigers de volgende ochtend soms nog in de rommel van de carnavalsvierders zitten. En niet alleen in het carnavalsgebied zelf, want de trein uit het zuiden rijdt het hele land door", waarschuwt de vervoerder.

"NS vraagt carnavalsvierders om de trein netjes te houden en rommel mee te nemen en op het station of thuis weg te gooien."

