Auto kon tussen menigte rijden omdat de verkeersregelaars er nog niet waren

"Dit was vóór er verkeersregelaars aanwezig waren", reageert de gemeente Breda op de auto die vrijdag een route door de binnenstad probeerde te nemen. De straten stonden op dat moment al vol met mensen. Een woordvoerder zegt meteen te hebben ingegrepen, zodra de auto werd gespot.

Redactie Geschreven door

"Op vrijdag starten de verkeersregelaars om zes uur 's avonds, het moment waarop de grootste drukte doorgaans op gang komt", zegt een woordvoerder van de gemeente. Alleen kwam het feestgedruis dit jaar eerder op gang. De binnenstad stond al vol en de verkeersregelaars waren nog niet begonnen. Daardoor kon een auto doorrijden tot de feestvierder met een ludiek stopbord. "Stop, drinkpauze."

"We evalueren dit voorval om te bekijken of aanvullende maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen", zegt de gemeente. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt.