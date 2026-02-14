Jongeren geweigerd op druk Piusplein: gemeente ziet het graag anders

Meerdere minderjarigen zijn de afgelopen dagen geweigerd bij carnavalsfestiviteiten op het Piusplein in Tilburg. Volwassenen hadden wel toegang. Volgens de richtlijnen van de gemeente Tilburg zou het daar dit jaar juist een openbaar carnaval zijn.

Diverse ouders laten echter aan Omroep Brabant weten dat hun kind vrijdag is geweigerd op het plein. Vorig jaar werden op diverse feestlocaties in Tilburg minderjarigen geweerd , ook als ze met hun ouders samen waren.

Met de pleineigenaar in gesprek

In de richtlijnen stelt de gemeente Tilburg dat iedereen dit jaar welkom is, dus ook minderjarigen. ⁠Wel is het zo dat in geval van erge drukte de pleineigenaren hun eigen keuzes maken over wie ze binnenlaten.

"We hebben vernomen dat het op het Piusplein heel erg druk is en dat de pleineigenaar daar de keuze heeft gemaakt om minderjarigen niet meer binnen te laten. Hierover zijn we met de pleineigenaar in gesprek", laat de gemeente zaterdag weten.

Advies: ga naar andere pleinen

De gemeente Tilburg geeft als advies mee dat carnavalsvierder ook uit kunnen wijken naar andere pleinen om daar te feesten. Minderjarigen die duidelijk onder invloed zijn mogen worden geweigerd.