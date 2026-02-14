Auto in menigte en herdenking Oeteldonkers, dit gebeurde met carnaval

Auto klem tussen feestvierders en emotionele herdenking in Den Bosch: dit zijn de artikelen die je zaterdag gelezen moet hebben.

Een automobilist waagde zich vrijdag door de mensenmassa op de Havermarkt in Breda. Een feestvierder met stopbord wist de auto tot stilstand te brengen tussen de carnavalsvierders. De gemeente Breda gaf aan dat dit voorval plaatsvond voordat verkeersregelaars aanwezig waren. Hier lees je het hele verhaal.

Het is koud en het wordt nóg kouder, met als hoogtepunt sneeuw op de zondag. Check hier de weersverwachting.

In Den Bosch werden zaterdagmiddag onder de Knillispoort overleden carnavalsvierders herdacht. Tientallen mensen stonden bij een speciale herdenkingssteen stil bij hun dierbaren. Tussen de rood-wit-gele sjaals klonken persoonlijke verhalen en vloeiden tranen. Lees hier meer over de herdenking.

De NS is overrompeld door de troep die carnavalsvierders achterlaten in de trein. Ondanks de inzet van 250 schoonmakers is het lastig de treinen volledig te reinigen door de enorme hoeveelheid afval, van lege blikjes tot pizzadozen. Lees hier het hele verhaal.

Met nog drie dagen te gaan beginnen sommige feestvierders zich al af te vragen hoe ze dat in vredesnaam gaan overleven. Het ultieme anti-katermiddel bestaat niet, maar hier lees je wel de beste tips om zo fris mogelijk te blijven.