De dweilband die geen noot kan lezen

Ze kwamen als een komeet en zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het Wjeeldrechtse carnavalslandschap. Dweilband De Natte Dweil bestaat pas drie jaar, maar trekt nu al volle zalen tijdens de carnaval. De bandleden vertellen tijdens een repetitie hoe een grappig idee uitgroeide tot een volwaardige dweilband. “Wij kunnen nog altijd geen noot lezen.”

Het is woensdagavond als café Het Hoefijzer in Woensdrecht rood kleurt, schrijft ZuidWest TV. De bandleden druppelen met hun rode truien met daarop het logo van de band één voor één binnen. Ze maken een praatje, de instrumenten worden tevoorschijn getoverd en al snel vult het dorpscafé zich met vrolijke carnavalsmuziek. Dat klinkt misschien niet gek voor een dweilband, maar wel als je er rekening mee houdt dat de leden van De Natte Dweil tot drie jaar geleden nog nooit een instrument hadden aangeraakt. Voorzitter Niels Adriaansen grijnst: “En nog altijd kunnen wij geen noot lezen.” Gloednieuwe instrumenten

Het idee om een band op te richten ontstond op carnavalsmaandag in 2023. “Op maandag is altijd de optocht in Wjeeldrecht. Na de prijsuitreiking liepen wij rond acht uur over straat en waren er misschien nog veertig mensen op de been. Toen zeiden wij tegen elkaar: dit moet anders”, begint Niels. Al snel was er genoeg man beschikbaar om een band op te richten. “Wij gingen naar muziekwinkel Van Gorp in Roosendaal. Die verkoper vroeg verbaasd aan ons: “willen jullie écht gloednieuwe instrumenten?”, lacht de voorzitter.

De dweilband tijdens de optocht in 2024 in Wjeeldrecht (foto: De Natte Dweil).

Maar dan is de vraag: hoe krijg je geluid uit een trompet of trombone? Gelukkig voor de jongens bood Stefan van den Bussche een helpende hand. “Ik speel al flink wat jaren bij de dweilband Ier Eddut uit Hoogerheide. Die mannen vroegen aan ons of wij konden helpen. Toen dacht ik: dat is wel iets voor mij”, vertelt hij. Plezier staat voorop

Eerst werd de toonladder aangeleerd, waarna al snel de eerste nummers volgden. “Op de eerste repetitie gingen bij een aantal van die gasten voor het eerst de muziekkoffer open. Daar lagen gloednieuwe instrumenten in, zonder dat ze konden blazen. Dat vond ik bizar, maar wel echt geweldig”, glundert Stefan. Hij stelde voor om af te trappen met het Bergse vastenavendnummer Wa d’emme toch ’n elleftal. “Het zijn namelijk allemaal voetballers die nu muziek maken. Dit nummer past er natuurlijk perfect bij.”

De band tijdens de optocht in 2025 (foto: De Natte Dweil).

Na een jaar oefenen kon De Natte Dweil zo ongeveer tien nummers blazen tijdens de optocht in 2024 in Wjeeldrecht. “Het was vals, maar wel leuk. Dat maakt ook helemaal niet uit, als het maar gezellig is. Ik heb altijd gezegd dat wij geen harmonie gaan worden of noten moeten leren. Het plezier staat voorop”, legt Stefan uit. Toch zag hij ook progressie. “Ze begonnen natuurlijk echt op nul. Als je nu drie jaar later kijkt waar we staan, dan is dat een wereld van verschil. Ik ga het niet te hard roepen, want straks horen ze het, maar ik ben echt trots op die mannen”, klinkt het. Eigen carnavalsbal

Om de carnaval in Wjeeldrecht helemaal weer tot leven te brengen, organiseert De Natte Dweil op maandagavond haar eigen carnavalsbal in Het Hoefijzer. “De eerste keer stond het café hier echt stampvol. Vrienden, familie, bekenden en andere geïnteresseerden kwamen kijken hoe wij hier stonden te spelen”, vertelt Niels. Daarmee was het doel van de band gehaald: de jongeren op carnavalsmaandag weer in Hoogerheide en Woensdrecht houden. “Je zag het jaar erna dat het wel iets minder druk was, omdat de nieuwigheid er af was. Maar toch was het weer enorm druk en ook dit jaar verwachten wij weer een hoop volk”, aldus de voorzitter.

Ieder jaar organiseert de band een Natte Dweilbal (foto: De Natte Dweil).