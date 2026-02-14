Kapotte bovenleiding hersteld, treinen rijden weer naar Den Bosch

De treinen rijden weer tussen Utrecht en Den Bosch. Na een kapotte bovenleiding lag het treinverkeer sinds vrijdagavond stil. Om half 9 's avonds op zaterdag is alles weer hersteld.

De bovenleiding raakte vrijdagavond door nog onbekende oorzaak beschadigd. Een trein reed vervolgens tegen een loshangend deel aan en kon niet meer verder. De achthonderd mensen aan boord moesten worden geëvacueerd.

Zaterdagochtend begon het herstelwerk. Dat duurde langer dan aanvankelijk gedacht, omdat er in de middag nog extra schade werd ontdekt die ook moest worden verholpen.

De bovenleiding bleek over 160 meter kapot. Ook moest de beschadigde trein worden weggehaald. "Dat kostte veel hoofdbrekens", zegt de woordvoerder, maar uiteindelijk kon de trein met een diesellocomotief worden weggesleept.