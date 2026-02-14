Vermist meisje uit Oosterhout weer gevonden, van geen kwaad bewust

Een zesjarig meisje uit Oosterhout is zaterdag urenlang vermist geweest. Ze vertrok 's middags op haar skeelertjes van huis. Toen ze rond half zes nog niet terug was, sloeg haar familie alarm. Na een zoektocht met buurtbewoners, politiewagens en een helikopter werd ze rond 9 uur 's avonds weer gevonden.

De politie besloot groots in te zetten, omdat het meisje al een paar uur van huis was en op skeelers was vertrokken. Daarom vloog de helikopter boven de wijk. "Vanaf boven zie je zo'n roze jasje net wat beter. En in de heli zit een warmtemeter", legt een woordvoerder van de politie uit.

Het meisje werd voor het laatst gezien in de buurt van de Akeleistraat in Oosterhout. Omdat ze op skeelers was, werd er rekening mee gehouden dat ze al wat verder weg kon zijn. Maar ze werd om de hoek gevonden, in de Freesiastraat. "In goede gezondheid", vertelt onze 112-correspondent. "Ze was zich van geen kwaad bewust."