Guus is 21 en prins in Klotland: 'Heel de jeugd trek ik hier naartoe'

Veel jongeren trekken tijdens carnaval naar de steden toe, maar niet in Klotland (Asten). Daar hebben ze met de jongste prins carnaval ooit een bijzondere troef in handen om de jeugd dáár te houden. Prins Guus I heeft er veel zin in. "Heel de jeugd trek ik hier naartoe en zo verbind je dat met elkaar."

In Asten zijn ze maar al te blij met Guus Smits, de 56e prins van CV De Plekkers. "Soms zitten er wel wat mensen bij die ouder zijn en nu wordt de jeugd meer betrokken", zegt een jonge vrouw tegen NOS Stories.

"Als de jeugd afhaakt, haakt uiteindelijk de carnaval af", vult een oudere man aan. "Dus ik ben er wel blij mee dat dit gebeurt."

"Ik denk dat ik heel veel ga proosten."

Wat Guus d'n Urste eigenlijk de komende tijd doen? "Ik denk dat ik heel veel ga proosten met jong en oud. Met mijn vrienden, en iedereen", lacht Guus Smits, de 56e prins van CV De Plekkers. "Dat komt helemaal goed."