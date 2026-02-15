Voetganger overlijdt na aanrijding op A50 bij Sint-Oedenrode

Bij een aanrijding op de A50 bij Sint-Oedenrode is zaterdagnacht iemand overleden. Het slachtoffer liep over de snelweg, laat de politie Oost-Brabant weten.

Waarom het slachtoffer op de snelweg liep, is zondagochtend nog niet duidelijk. Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie doet onderzoek. Hierbij wordt een drone ingezet.

De brandweer van Woensel plaatste een scherm om het slachtoffer aan het zicht te onttrekken. Meerdere hulpdiensten kwamen nog naar de A50, waaronder een traumaheli, maar het slachtoffer was niet meer te redden.

Vanwege de dodelijke aanrijding werd de A50 van Eindhoven richting Oss tot halfnegen zondagochtend afgesloten tussen knooppunt Ekkersweijer en Sint-Oedenrode. Er werd tot die tijd een omleiding ingesteld. Verkeer richting Nijmegen werd via Den Bosch geleid over de A2 en deA59.

De auto die bij de aanrijding betrokken was, is door een berger meegenomen. Hoe het met de bestuurder van de auto gaat, is niet bekend.