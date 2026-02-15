Dronken automobiliste rijdt fietser (18) aan in Eindhoven en gaat ervandoor

Een 18-jarige fietser uit Nuenen is zaterdagnacht in Eindhoven geschept door een automobiliste. Dit gebeurde rond kwart voor vijf 's nachts op een kruising waar de Eisenhowerlaan overgaat in de A270.

Het slachtoffer werd gelanceerd en raakte zwaargewond. De automobiliste reed na de aanrijding door de snelweg op richting Helmond. Zij meldde zich later alsnog bij de politie. De bestuurster, een 37-jarige Helmondse, bleek dronken. Zij is aangehouden en wordt verhoord.

Vanwege de ernst van de situatie van het slachtoffer kwam een traumaheli naar Eindhoven. Deze landde naast de provincialeweg A270. De kruising en de snelweg van Eindhoven naar Helmond zijn afgesloten voor het verkeer zodat de politie onderzoek kan doen.