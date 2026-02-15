Navigatie overslaan

Dronken automobiliste rijdt fietser aan in Eindhoven en gaat ervandoor

Vandaag om 06:17 • Aangepast vandaag om 09:08
De fietser werd geschept op een kruising waar de Eisenhowerlaan in Eindhoven overgaat in de A270 (foto: Persbureau Heitink).
Een 18-jarige fietser is zaterdagnacht in Eindhoven geschept door een automobiliste. Dit gebeurde op een kruising waar de Eisenhowerlaan overgaat in de A270.  

Het slachtoffer werd gelanceerd en raakte zwaargewond. De automobiliste reed na de aanrijding door de snelweg op richting Helmond. Zij meldde zich later alsnog bij de politie. De bestuurster bleek dronken. Zij is aangehouden en wordt verhoord.

Vanwege de ernst van de situatie van het slachtoffer kwam een traumaheli naar Eindhoven. Deze landde naast de provincialeweg A270.

De kruising en de snelweg van Eindhoven naar Helmond zijn afgesloten voor het verkeer zodat de politie onderzoek kan doen. 

  • De fietser raakte bij de aanrijding in Eindhoven zwaargewond (foto: Persbureau Heitink).
  • De aanrijding in Eindhoven trok het nodige bekijks van voorbijgangers (foto: Persbureau Heitink).
  • De bestuurster van de auto die bij de aanrijding in Eindhoven betrokken was, bleek onder invloed (foto: Persbureau Heitink).

