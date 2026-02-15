Waarschuwing voor sneeuw: 'Maar die valt pas laat, hoor'

Het KNMI waarschuwt voor de sneeuw die zondag in de provincie valt. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. Maar tijdens het bekijken van carnavalsoptochten gaan veel carnavalsvierders gaan hier weinig last van hebben. "Want die sneeuw valt pas laat, hoor", vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza.

De beloofde sneeuw bereikt onze provincie pas in de namiddag. "De sneeuw trekt als een soort polonaise van west naar oost over de provincie", legt de weerman van Weerplaza uit. "Als je in de regio Bergen op Zoom woont, mag je de sneeuw rond vier uur 's middags verwachten. Woon je in bijvoorbeeld Oss, dan is het al donker als de sneeuw valt. Daar zal het rond zes uur 's avonds beginnen."

De zondagochtend verloopt droog en koud. "Pas aan het eind van de ochtend komen we boven de 0 graden uit", vertelt Willemsen. "'s Middags komen we uit op 3 graden."

Die sneeuw gaat in de loop van de nacht naar maandag over in regen. "Maandagochtend word je dan wakker met zo'n vieze drab." Maandag wordt het een stukje warmer dan dit weekend. De temperatuur komt dan uit op een graad of 7. "Die dag schijnt af en toe de zon, maar hebben we ook te maken met een aantal buien. Kortdurend, maar ze kunnen fel zijn."

Dinsdag lijkt het weer sterk op dat van maandag. "Dan wordt het een graad of 6 en ook dan hebben we te maken met een aantal buien en ook af en toe wat zon. Daarbij staat wel een stevige wind."

Woensdag ziet er volgens Willemsen een stuk beter uit. "Dan is het droog en zien we de zon veel."

Laatste keer sneeuw

De laatste keer dat er sneeuw viel tijdens carnaval was in 2013. Er viel toen in de nacht naar carnavalszondag 5 tot 15 centimeter sneeuw.