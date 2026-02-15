Automobilist ramt huis in Zundert: ‘Bewoner schrok zich een ongeluk’

Een man heeft zaterdagavond op hoge snelheid met zijn auto een huis geramd aan de Achtmaalseweg in Zundert. Dit gebeurde rond tien uur. “De bewoner schrok zich een ongeluk”, laat de politie weten.

De bestuurder van de auto, een 33-jarige inwoner van Zundert, kon op eigen kracht uit de zwaar beschadigde auto komen. Uit een test bleek dat hij onder invloed was van alcohol en cannabis. Daarop werd de man aangehouden en naar een politiebureau gebracht.

Daar bleek dat de man helemaal geen rijbewijs heeft. Hij krijgt een proces-verbaal en wordt op een later tijdstip door de politie gehoord.

Met de constructie van het huis blijkt verder niets mis te zijn; de verzekering zal de afhandeling verder verzorgen. De auto is weggesleept door een takelbedrijf.