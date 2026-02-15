Jongen (17) bedreigt agent met mes in Heerle

Een politieagent in Heerle is zaterdagavond door een 17-jarige jongen uit dat dorp bedreigd met een mes. Dat gebeurde rond elf uur ’s avonds aan de Esdoornstraat.

De politie ging naar die buurt na een melding dat daar iemand met een mes was gezien. Toen agenten daar aankwamen, zagen zij een jongen die aan het doorgegeven signalement voldeed. Hij rende weg toen hij de politieauto zag, waarna een agent uitstapte en rennend de achtervolging inzette tot in de Esdoornstraat.

Op het moment dat de agent de verdachte naderde, draaide hij zich om en hield hij het mes in de richting van de agent. Die zette daarop pepperspray in. Daarna liet de jongen het mes vallen. Hij is aangehouden en zit vast. De bedreigde agent heeft aangifte gedaan.