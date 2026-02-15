Man betast vrouwen, plast op straat en in politiebus en bijt agent

Een 38-jarige man veroorzaakte aan het begin van de zaterdagavond flink wat overlast in het centrum van Breda. Getuigen meldden bij de politie dat de man prullenbakken had vernield, borden omver had getrokken en dames had betast die daar niet van gediend waren.

De agenten gingen rond kwart voor zeven naar het centrum en besloten de overlastgever een gebiedsverbod te geven. Twee agenten hielpen de man de juiste richting op te lopen door een stukje met hem mee te lopen, de stad uit. Maar ineens bleef de man midden op de weg staan, deed zijn broek omlaag en begon te plassen.

Daarop werd de man door de agenten aangehouden vanwege openbare schennispleging. Een arrestantenbus kwam naar hen toe om de man naar het politiecellencomplex te brengen. Tijdens de rit zagen de agenten dat de man ging staan in de bus en wederom zijn blaas leegde.

De politie doet aangifte van vernieling van de bus. Die moet schoongemaakt worden door een gespecialiseerd bedrijf.

Eenmaal op de plaats van bestemming begeleidden twee politiemedewerkers de man naar zijn cel. Daarbij zag hij kans één van de medewerkers in zijn hand te bijten.

De vervelende man, een 38-jarige man van wie de verblijfplaats niet bekend is, zit nog vast. Hij wordt deze zondag verder gehoord De getuigen die zich zaterdag meldden bij de politie worden ook nog gehoord.