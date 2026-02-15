Oeteldonkse band ontvlucht de drukte en viert carnaval in Amsterdam

Om de carnavalsdrukte op zaterdag te ontvluchten gaat de Oeteldonkse BP Band normaliter naar de dorpen rondom Den Bosch, maar dit jaar besloten ze het over een andere boeg te gooien. "Als half Amsterdam hierheen komt, dan gaan wij gewoon die kant op."

En dus besloten ze zaterdag af te reizen naar de hoofdstad van ons land. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, want door problemen op het spoor duurde het maar liefst drie uur om in Amsterdam te komen. Zo vertellen ze in gesprek met NH Nieuws .

Toch liet de BP Band zich niet uit het veld slaan. Op de perrons, in de trein en uiteindelijk in Amsterdam werd er volle bak Oeteldonkse muziek gespeeld.

In de hoofdstad stonden er al een aantal carnavalsfans, volledig in kiel, klaar om het feest te vieren. "Dit is heel leuk en super gezellig ook. Ik ben zelf ook eens in Den Bosch geweest en daar is het waanzinnig", zegt een man met een Amsterdamse tongval.

En ook de band beviel het uitstekend. "Ik hou ontzettend van Brabant, maar ik vind het hier ook wel iets ongelooflijks hebben", reageert een van de bandleden. Hij heeft dan ook een goede tip voor alle Amsterdammers die van ons feestje willen meegenieten: "Neem ons voorbeeld over en ga ook in Amsterdam lekker carnavallen."

Overigens verlaat de BP Band Oeteldonk alleen op zaterdag. De rest van de week is het gezelschap gewoon aanwezig in de hoofdstad van Brabant.