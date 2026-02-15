Sneeuw met carnaval, maar het kan nog veel erger: zó koud was het in 1929

Van zomerse taferelen tot snijdende kou en van stralende zon tot storm: het weer tijdens carnaval kan alle kanten op gaan. Dat blijkt uit een analyse van WeerOnline, dat het extreme weer tijdens carnaval op een rij zette.

Carnavalsvierders konden hun winterjas sommige jaren gerust thuislaten. Zo werd het op carnavalszaterdag 24 februari 1990 in Maastricht maar liefst 19,1 graden. Op 28 februari 1960 tikte het kwik in Limburg opnieuw 19,1 graden aan. In Eindhoven werd het die zondag 18,8 graden. In 1950 en 1930 was het ook een hele zachte carnaval.

De meeste zonuren waren er in 1976 en 1985. In totaal scheen de zon toen 34 uur. Dat is zo'n 8,5 uur per dag. Ook 2005 en 2011 waren erg zonnig.

Maar het kan ook behoorlijk koud zijn. In 1956 kwam de temperatuur op carnavalszondag in Maastricht niet boven de -4,9 graden uit. Nog kouder was het in 1929: het werd daar op carnavalsmaandag -17,1 graden. In 1963, 1956 en 1985 was een dikke kiel niet genoeg om warm te blijven.

Zware windstoten

Carnaval was in 2020 kletsnat. Op veel plekken viel er 40 millimeter. Ook 2008, 2016, 2022, 1990, 1987 en 1969 waren bijzonder natte carnavalsjaren met 30 millimeter neerslag.

En dan is er nog wind. In 2017 en 2019 kwamen zware windstoten voor. In 2019 en 2023 waaide het zo hard dat het bijna stormde. In 1990 sloeg het weer zelfs om: na een recordzachte carnavalsmaandag was er een zware storm met windkracht 10. Ook in de afgelopen jaren moesten optochten worden afgelast door harde wind. Zo werd 2016 en 2020 zelfs gesproken van een ‘carnavalsstorm’.