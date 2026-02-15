Navigatie overslaan

Baby van twee weken opgesloten in auto, slaapt rustig verder

Vandaag om 17:13 • Aangepast vandaag om 17:52
Een baby van ongeveer twee weken zat zondagmiddag vast in een auto in Veghel (foto: AS Media)
Een baby van ongeveer twee weken oud is zondag opgesloten in een auto aan De Scheifelaar in Veghel. De vader kreeg de auto niet meer open, waarna hij de hulpdiensten belde. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond één uur kwam de melding bij de brandweer binnen. Ondertussen was ook de ANWB al gebeld.

De brandweerlieden besloten de auto niet open te breken. Ze hebben gewacht op de ANWB. Die konden de deur openen en het pasgeboren baby'tje bevrijden.

De vader had de sleutel in de auto laten liggen. 

De baby zelf heeft weinig gemerkt van de hectiek: hij sliep rustig verder in de auto en bleef ongedeerd.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
