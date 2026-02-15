Advertentie
Baby van twee weken opgesloten in auto, slaapt rustig verder
Vandaag om 17:13 • Aangepast vandaag om 17:52
Een baby van ongeveer twee weken oud is zondag opgesloten in een auto aan De Scheifelaar in Veghel. De vader kreeg de auto niet meer open, waarna hij de hulpdiensten belde.
Rond één uur kwam de melding bij de brandweer binnen. Ondertussen was ook de ANWB al gebeld.
De brandweerlieden besloten de auto niet open te breken. Ze hebben gewacht op de ANWB. Die konden de deur openen en het pasgeboren baby'tje bevrijden.
De vader had de sleutel in de auto laten liggen.
De baby zelf heeft weinig gemerkt van de hectiek: hij sliep rustig verder in de auto en bleef ongedeerd.
