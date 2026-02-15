Buurtgenoten overmeesteren verdachte (18) na explosie in Sint Willebrord

Buurtgenoten hebben zelf een 18-jarige verdachte overmeesterd en aangehouden die zondagochtend een explosie zou hebben geplaatst bij een huis aan de Dahliastraat in Sint Willebrord. De bewoners doen aangifte van brandstichting.

De bewoners lagen nog te slapen toen ze rond vijf uur wakker schrokken van een harde knal. Beneden troffen zij een ravage aan. De deuren waren opengeblazen en de gang lag bezaaid met glas.

Buurtbewoners zijn achter de verdachte aangerend en hebben hem overmeesterd en aangehouden in de Dorpsstraat. Zij droegen hem vervolgens over aan de politie. De man is aangehouden en wordt verhoord.

Politielint

De politie nam getuigenverklaringen op, deed buurtonderzoek uitgevoerd en verzamelde camerabeelden. Het huis was afgezet met een politielint. Op de plaats delict zijn sporen gevonden.

De 18-jarige verdachte zit nog vast. De bewoners hebben aangifte tegen hem gedaan.