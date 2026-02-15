Vanuit het dorp naar Oeteldonk? Niet in Krabberdonk

De Roeptoet-mobiel is zondag neergestreken in Krabberdonk (Den Dungen). Op een centrale plek in het dorpje onder de rook van Oeteldonk wordt op grootse wijze carnaval gevierd. Op het terrein staan drie tenten. De krabberkroeg, de Krabbercave en de Krabberclub.

Gezellige kroeg

"We noemen het Krabberfest, een carnavalsfeest met drie tenten", vertelt Bas Kok. Hij is Kommissaris (voorzitter) van Krabberdonk. "De club is de grote tent, waar overdag de jeugd terecht kan en 's avonds optredens zijn. In de iets kleinere cave kan vooral 's avonds de jeugd terecht die niet in Den Bosch terecht kan of voorheen hier in het dorp. En dan hebben we de ouderwets gezellige kroeg."

Alles naar centrale plek brengen

Sinds enkele jaren is er in Krabberdonk het Krabberfest. Kok: "Een x-aantal jaar geleden hebben we dit bedacht. Wat als we nu alles naar een centrale plek brengen en de mensen naar die plek brengen. En je ziet het: het is overvol. Voor een klein dorpje als Den Dungen is dat super."

"We zijn heel erg bezig om te kijken wat we kunnen doen om de jeugd in Krabberdonk te behouden. We hebben een breed programma voor jong en oud om iedereen hier te houden."