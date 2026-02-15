Carnaval en uitspraken over Wesley W. en de Stint: dit gebeurde deze week

Een terugblik op de eerste carnavalsdag, uitspraken van de rechter over de Stint en Wesley W. en Rian en Gerard vervullen laatste wensen: dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

De carnavalszaterdag was een groot feest met tientallen optochten door heel Brabant. In Kaaiendonk (Oosterhout) kreeg prins Mienus XV de macht, terwijl in Lampegat en Tullepetoanestad grote carnavalsoptochten trokken. In Den Bosch werd het even stil tijdens een herdenking onder de Knillispoort. Bijzondere momenten waren er ook: een pastoor werd 'ontvoerd' in Mierlo-Hout en in Kielegat was er een romantisch huwelijksaanzoek op de Grote Markt. Hier lees je meer over carnavalszaterdag:

De Stint-ondernemers, Edwin Renzen en Peter Noorlander, hoeven niet de gevangenis in vanwege het ongeluk met de Stint in Oss. De rechter vindt het niet bewezen dat de directeuren met opzet een gevaarlijk product op de markt hebben gebracht. Hier lees je meer:

Lees ook Vrijspraak voor Stint-ondernemers, nabestaanden zijn vol ongeloof

Martijn van den Broek uit Bladel heeft voor de tweede keer de Africa Eco Race gewonnen, niet alleen in zijn T4-klasse maar ook in het volledige SSV-klassement. Tijdens de 7000 kilometer lange rally door Afrika trotseerde hij sneeuw, zandstormen en zelfs een sprinkhanenplaag. 'Je rijdt door gebieden waar je je afvraagt hoe mensen er überhaupt kunnen leven.' Check het verhaal hier:

Klassenassistent Wesley W. uit Helmond moet acht jaar de cel in voor het misbruiken van twintig jonge kinderen en het in bezit hebben van tienduizenden foto’s en video’s met kinderporno. Ook krijgt de 26-jarige Helmonder tbs met dwangverpleging. Lees hier meer over de rechtszaak:

Lees ook Meester Wesley krijgt acht jaar cel en tbs voor misbruik jonge kinderen