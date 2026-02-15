Navigatie overslaan

Man gewond nadat hij tussen trein en perron belandt in Den Bosch

Vandaag om 20:25 • Aangepast vandaag om 21:01
Station Den Bosch (foto: Paul Post).
Een man is zondagavond gewond geraakt op station Den Bosch. Hij wilde iets oprapen, maar op dat moment kwam er net een trein in beweging. De man belandde daardoor tussen de trein en het perron.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Wat er is gebeurd, is nog niet helemaal duideljik. De man zou iets hebben laten vallen. Toen hij het wilde oprapen, begon de trein te rijden en kwam hij klem te zitten.

Het slachtoffer raakte gewond. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde volgens ProRail iets na zes uur op spoor 6A.

Na het ongeluk werden twee perrons van het station tijdelijk afgesloten. 

