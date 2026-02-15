Advertentie
Auto belandt op z'n kop in Boekels weiland, bestuurder naar het ziekenhuis
Gisteren om 21:02 • Aangepast gisteren om 22:14
Een auto is zondagavond op zijn kop in een weiland langs de Gemertseweg in Boekel terechtgekomen. Hoe het voertuig van de weg raakte, is nog onbekend. De auto botste eerst tegen een boom voordat hij in het weiland tot stilstand kwam.
De automobilist kon zelfstandig uit de auto stappen. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
De auto wordt weggetakeld door een bergingsbedrijf.
