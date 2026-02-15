Auto rijdt spoor op bij Heeze, bestuurder weigert met politie te praten

Een auto is zondagavond rond acht uur het spoor op gereden bij Heeze. De wagen kwam midden op de rails aan De Leuren tot stilstand. Tot half twaalf zondagavond rijden er daarom geen sprinters tussen Eindhoven en Weert, meldt de NS.

Het lijkt erop dat de bestuurder van de auto rechtsaf is geslagen, in plaats van rechtdoor gereden.

Politieagenten wilden met de automobilist in gesprek, maar die weigerde mee te werken en is daarop meegenomen naar het politiebureau.

Treinreizigers kunnen omreizen via Venlo. Ook rijden er enkele bussen tussen Eindhoven Centraal, Geleen Oost, Heeze, Maarheeze en Weert.