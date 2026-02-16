Navigatie overslaan

Twee gewonden bij auto-ongeluk op oprit A59 Sprang-Capelle

Vandaag om 06:23 • Aangepast vandaag om 10:47
Bij een ongeluk met een auto op de Veerweg in Sprang-Capelle zijn zondagnacht twee inzittenden gewond geraakt. Het ging rond halfvijf mis bij de oprit naar de A59. De automobilist stuurde daar rechtdoor. Het voertuig kwam vervolgens in een sloot terecht, zo'n vier meter lager dan de weg.

De twee gewonden zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Vanwege de bergingswerkzaamheden sloot Rijkswaterstaat de afrit Sprang-Capelle vanuit de richting Waalwijk tijdelijk af. Een takelbedrijf heeft de auto uit de sloot getrokken en meegenomen. Daarna werd de afzetting opgeheven.

Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

