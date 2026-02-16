Dit wordt het weer op deze carnavalsmaandag

Van sneeuw, zoals zondagmiddag en -avond, zullen de carnavalsvierders deze maandag geen last hebben. Maar heel fraai feestweer zal het niet zijn, vertelt Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.

De temperatuur is volgens Lafeber nog wel aardig, met 7 of 8 graden in de middag. Maar daarbij hebben we te maken met veel wolkenvelden en zo nu en dan trekken wat buien over de provincie. "Die trekken allemaal van oost naar west over Brabant", vertelt de weerman op de radio. "Tussen die buien door zijn er echter ook vriendelijke perioden, waarin de zon kan doorbreken, en dan is het helemaal niet verkeerd buiten."

Maandagavond en -nacht blijft het wisselvallig. "Het is een beetje kwakkelweer waarmee we te maken hebben, ook de komende periode nog." Dit heeft volgens Lafeber te maken met een lagedrukgebied dat zich recht boven onze omgeving bevindt. "Dat brengt veel bewolking en ook buien met zich mee." Dinsdag krijgen we daarbij ook met stevige wind te maken. "Dan zal het voor het gevoel een stukje guurder worden dan vandaag. Ook dan wacht ons een wisselvallige dag met een mix van stapelwolken en zonnige perioden en een aantal regenbuien. Daarbij wordt het dan 6 graden."

"In het weekend draait de wind en komt er zachtere lucht naar onze omgeving."