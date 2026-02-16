Dit wordt het weer op deze carnavalsmaandag
Van sneeuw, zoals zondagmiddag en -avond, zullen de carnavalsvierders deze maandag geen last hebben. Maar heel fraai feestweer zal het niet zijn, vertelt Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.
De temperatuur is volgens Lafeber nog wel aardig, met 7 of 8 graden in de middag. Maar daarbij hebben we te maken met veel wolkenvelden en zo nu en dan trekken wat buien over de provincie. "Die trekken allemaal van oost naar west over Brabant", vertelt de weerman op de radio. "Tussen die buien door zijn er echter ook vriendelijke perioden, waarin de zon kan doorbreken, en dan is het helemaal niet verkeerd buiten."
Maandagavond en -nacht blijft het wisselvallig. "Het is een beetje kwakkelweer waarmee we te maken hebben, ook de komende periode nog." Dit heeft volgens Lafeber te maken met een lagedrukgebied dat zich recht boven onze omgeving bevindt. "Dat brengt veel bewolking en ook buien met zich mee."
Dinsdag krijgen we daarbij ook met stevige wind te maken. "Dan zal het voor het gevoel een stukje guurder worden dan vandaag. Ook dan wacht ons een wisselvallige dag met een mix van stapelwolken en zonnige perioden en een aantal regenbuien. Daarbij wordt het dan 6 graden."
"In het weekend draait de wind en komt er zachtere lucht naar onze omgeving."
De dagen daarna duiken we weer even de kou in. "Dan draait de wind van noordwest naar noordoost en stroomt weer frissere lucht over onze provincie." Woensdag donderdag en vrijdag halen we maximaal 3 tot 5 graden. "Maar daarbij hebben we wel vaak droog weer met zonnige perioden. Met name woensdag wordt het best aardig."
Donderdag kan enige tijd weer wat winterse neerslag vallen in de vorm natte sneeuw, maar vrijdag ziet er dan weer beter uit met zonnige perioden. "In weekend draait de wind van het oosten naar het zuidwesten en die brengt heel zachte lucht naar onze omgeving. Dan krijgen we temperaturen van 12 of 13 graden." Volgens Lafeber hadden we het carnaval dus beter een week kunnen uitstellen. "Ik ben bang van wel."