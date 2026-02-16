Navigatie overslaan
VIDEO

Twee ongelukken met vrachtwagens op A59 bij Waalwijk

Vandaag om 11:35 • Aangepast vandaag om 12:56

Op de A59 bij Waalwijk gebeurden maandagochtend twee ongelukken. De weg was even dicht, maar aan het begin van de middag is de snelweg richting Sprang-Capelle weer open. Op de snelweg gebeurde eerst een ongeluk met twee vrachtwagens. Een automobilist die dat ongeluk te laat opmerkte, reed vervolgens tegen een van de vrachtwagens aan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder van de auto kwam bekneld te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.

Traumaheli opgeroepen
De hulpdiensten kwamen met meerdere eenheden naar de plek van de ongelukken. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Deze is niet in Waalwijk geland, want de heli moest omkeren om naar een ongeluk in Lieshout te gaan.

De beschadigde auto op de A59 wordt door een bergingsbedrijf weggesleept.

Omleiding
Verkeer werd vanaf de A59 bij Den Bosch omgeleid. Reizigers richting Breda/Antwerpen konden omrijden via Eindhoven en Tilburg (A2, A65 en A58).

De automobilist reed tegen een vrachtwagen aan (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
