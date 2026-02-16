Navigatie overslaan

Er rijden weer treinen van Den Bosch naar Tilburg en Eindhoven

Vandaag om 11:28 • Aangepast vandaag om 13:27
Archieffoto: Karin Kamp

Carnavalsvierders kregen maandagochtend vervelend nieuws. Tussen Den Bosch en Eindhoven reden er geen treinen en ook op het traject tussen Den Bosch en Tilburg was het raak. Herstelwerkzaamheden en een seinstoring waren de oorzaken van de problemen.

Op het traject tussen Den Bosch en Eindhoven strandde maandagochtend vroeg een trein, daarna waren herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Daarom reden tussen Den Bosch, Vught en Boxtel stopbussen.

Op het traject tussen Den Bosch en Tilburg werden geen bussen ingezet. De problemen op beide trajecten waren rond half een opgelost.

