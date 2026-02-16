Navigatie overslaan
Auto klapt tegen boom in Lieshout, bestuurder zwaargewond

Vandaag om 11:58 • Aangepast vandaag om 13:21

Een automobilist is maandag op de N615 bij Lieshout tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte zwaargewond en moest door hulpverleners uit zijn auto worden gehaald. De Beekseweg (N615) is in beide richtingen dicht.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Die was op dat moment onderweg naar een ongeluk in Waalwijk, maar keerde om naar Lieshout te gaan.

De bestuurder is met spoed en onder begeleiding van een arts naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. 

De bestuurder is door hulpverleners uit de auto gehaald (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
