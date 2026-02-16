Tim gaat viral met zijn carnavalshaat video: 'Het is niks voor mij'

Terwijl veel van zijn provinciegenoten deze dagen met confetti strooien en in de polonaise lopen, blijft Tim Zant uit Schijndel lekker binnen. Zijn TikTok over zijn haat voor carnaval ging viral en werd al meer dan 148.000 keer bekeken. "Ik heb er helemaal niks mee", zegt hij nuchter.

Kim Panhuijzen Geschreven door

Het korte TikTok-filmpje van Tim, waarin hij zijn huis uitstapt onder het mom van 'Je woont in Brabant en je haat carnaval, maar je moet toch even je huis verlaten', ging viral en maakte veel los. Voor veel mensen is het herkenbaar: niet iedereen wordt blij van confetti, polonaise en drukte.

"Carnaval heeft me gewoon nooit gelukkig gemaakt."

"Eigenlijk ben ik helemaal geen Brabander", vertelt Tim lachend. "Ik ben een verdwaalde Hagenees die al bijna 18 jaar in Brabant woont." Toen zijn ouders gingen scheiden, vertrok Tim met zijn moeder naar Brabant. Ondanks dat hij het er naar zijn zin heeft, nam hij het Brabantse dialect en het carnavalsgevoel nooit over. "Carnaval heeft me gewoon nooit gelukkig gemaakt."

"Ik probeer gewoon niet in de stad te komen."

Polonaises, verkleedfeestjes en optochten: het trekt hem allemaal niet. "Ik vond het vroeger al niet leuk om verkleed naar school te gaan. En verkleedfeestjes in het algemeen? Nee, dat is niks voor mij." Toch probeerde Tim het ooit. "Ik ben een avond meegegaan met een paar vrienden, maar na één avond was ik er ook gelijk weer klaar mee. Mij niet bellen", zegt hij lachend.

Tim gaf carnaval toch een kans (foto: Tim Zant)

Zijn strategie tijdens carnaval is dan ook simpel: vermijden. "Vroeger vluchtte ik naar mijn vader in Den Haag. Tegenwoordig probeer ik gewoon niet in de stad te komen. Als je niet van carnaval houdt, hoef je echt niet in Den Bosch te zijn."

"Rot op met je carnaval."

Op TikTok kreeg Tim vooral positieve reacties van mensen die hetzelfde voelen. “Sommigen schrijven dat de optocht letterlijk door hun straat trekt. Zelf heb ik daar gelukkig nog geen last van gehad. Het is fijn om te merken dat ik niet de enige ben die denkt: rot op met carnaval.” Met zijn video laat hij zien dat het prima is om als Brabander carnaval over te slaan. "Voor mijn kring ben ik wel een beetje de uitzondering", zegt hij. "Maar eerlijk gezegd heb ik daar zelf niet zoveel last van."