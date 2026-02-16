Gestolen vis weer boven water: duikt op in optocht Paddenriek

De gestolen vis van De Quarantaine Boys is weer boven water. Het grote gele gevaarte op een stok werd zaterdag tijdens een optreden in een café in het Paddenriek (Wanroij) na een rondje polonaise meegenomen. "Het was even schrikken, maar we zijn vooral blij dat het zo is afgelopen", verzucht een van de zangers.

Het was zowat het ergste wat de mannen deze carnaval kon overkomen. Hun vaste mascotte, een grote, felgekleurde vis op een stok die al jaren meegaat naar optredens, was ineens verdwenen.

Tijdens een optreden in café De Batavier ging het mis. Er werd natuurlijk flink gehost en de vis ging, geheel traditiegetrouw, voorop. "Er was een man in een gele outfit die onze groene vis pakte en ermee naar buiten rende", vertelde een van de mannen eerder aan Omroep Brabant. "Wij konden niks doen, want we stonden op het podium."

Emotionele waarde

De vis is vier jaar geleden speciaal gemaakt door een bouwclub uit Oud-Gastel, waar de mannen vandaan komen. "Voor ons is die vis iconisch. Hij heeft enorme emotionele waarde. We wilden hem echt terug."

En dus barstte een heuse Brabantse versie van Finding Nemo los. De Quarantaine Boys deelden online vermissingsposters en riepen de visnappers op hun geliefde mascotte terug te brengen. "Omdat hij een sjaal draagt, zal hij het niet direct koud hebben. Maar hij heeft snel heimwee en hoort gewoon bij zijn familie", schreven ze.