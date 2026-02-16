Gestolen vis weer boven water: duikt op in optocht Paddenriek
De gestolen vis van De Quarantaine Boys is weer boven water. Het grote gele gevaarte op een stok werd zaterdag tijdens een optreden in een café in het Paddenriek (Wanroij) na een rondje polonaise meegenomen. "Het was even schrikken, maar we zijn vooral blij dat het zo is afgelopen", verzucht een van de zangers.
Het was zowat het ergste wat de mannen deze carnaval kon overkomen. Hun vaste mascotte, een grote, felgekleurde vis op een stok die al jaren meegaat naar optredens, was ineens verdwenen.
Tijdens een optreden in café De Batavier ging het mis. Er werd natuurlijk flink gehost en de vis ging, geheel traditiegetrouw, voorop. "Er was een man in een gele outfit die onze groene vis pakte en ermee naar buiten rende", vertelde een van de mannen eerder aan Omroep Brabant. "Wij konden niks doen, want we stonden op het podium."
Emotionele waarde
De vis is vier jaar geleden speciaal gemaakt door een bouwclub uit Oud-Gastel, waar de mannen vandaan komen. "Voor ons is die vis iconisch. Hij heeft enorme emotionele waarde. We wilden hem echt terug."
En dus barstte een heuse Brabantse versie van Finding Nemo los. De Quarantaine Boys deelden online vermissingsposters en riepen de visnappers op hun geliefde mascotte terug te brengen. "Omdat hij een sjaal draagt, zal hij het niet direct koud hebben. Maar hij heeft snel heimwee en hoort gewoon bij zijn familie", schreven ze.
Krap twee dagen later is het bingo. De vis duikt weer op. "Best verrassend", zegt Mark van Rijsbergen van De Quarantaine Boys. "We kregen via Instagram een bericht van het café dat hij in een bomvolle zaal weer terug was gevonden."
Groot gemis
En wat blijkt? De vis heeft zelfs nog een heel carnavalsrondje meegedraaid. "Iemand moet hem bewust hebben meegenomen, want hij is de volgende dag zelfs in de optocht meegegaan", vertelt Mark. "Het lijkt bijna een vooropgezet plan."
De mascotte is normaal als een vis in het water tijdens de polonaise bij de optredens van de heren. "Hij gaat altijd de hele zaal door. Dat is echt een stukje gezelligheid." Het gemis was dan ook groot. "Maar we zijn vooral blij dat hij terug is."
Op social media is te zien wie er achter de 'ontvoering' zat. Carnavalsgezelschap De Vissers uit buurtschap Lamperen bleek verantwoordelijk voor de vis-heling.
"Ja, knap gedaan! Ge hebt er zelfs Omroep Brabant mee gehaald", roept de vorst van het Paddenriek in een filmpje vanaf het podium van café De Batavier. "Dankjewel dat je hem terug hebt gebracht!"
Terug zwemmen
Na vier dagen carnaval is het kruit bij de mannen inmiddels behoorlijk verschoten. "Ik moet zo in de bus naar Tullepetaonestad voor een optreden", zegt het iets vermoeide bandlid. "We hebben geen energie meer om naar Wanroij te rijden."
Maar ook daar hebben ze een oplossing voor. "We hebben de kroeg gevraagd om onze vis in de Maas uit te zetten. Dan zwemt hij via de Biesbosch, het Hollands Diep, de Dintel en uiteindelijk het Markvlietkanaal vanzelf weer naar ons toe."