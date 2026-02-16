Desiree maakt treinen schoon tijdens carnaval: 'Op tafel gevulde condooms'

"We vinden wel eens condooms op tafel, met de rotzooi er nog in", zegt Desiree Maquine zuur lachend. Desiree maakt treinen schoon. Tijdens carnaval zijn ze veel viezer dan normaal. "Met carnaval is het gewoon extreem." De NS zet deze dagen zelfs 250 extra schoonmakers in.

"Ik heb een keer meegemaakt dat er bankstellen in de trein stonden. De controles zijn nu strenger, maar de rotzooi blijft." Ze doet dit werk al dertig jaar. We lopen deze maandag met haar mee door de trein die net in Eindhoven is gearriveerd. Het is het begin van de middag. De trein komt uit Breda en is verder alleen in Tilburg gestopt. Eerst trekt Desiree haar handschoenen aan. "Sommige treinen zien er niet uit. Het is roeien met de riemen die we hebben. Over het algemeen is het met carnaval niet te doen." Samen met vier andere schoonmakers kamt Desiree de trein uit. Iedereen heeft een taak. Zo raapt er een de blikjes en flessen en doet de ander de tafeltjes af.

Deze keer valt het mee, omdat de reizigers de carnavalsdag nog moeten opstarten. Her en der liggen wat lege blikjes waar alcohol in heeft gezeten. Op de vloer is flink geknoeid en er ligt een leeg boodschappenmandje van een supermarkt.

Desiree en haar collega vlak na het schoonmaken van een trein (foto: Rogier van Son).

Maar tijdens de avonddienst is het anders. "Dan is het ruimen, ruimen, ruimen." Desiree praat open over wat ze tegenkomt. "Mensen laten wel eens een kunstarm liggen of een kruk. We komen ook vieze dingen tegen, zoals stront op de stoel en braaksel dat overal ligt." Hoewel ze soms gevulde condooms moet opruimen, blijft ze haar werk met plezier doen. "Je moet het zelf leuk maken, hè. Dat doen we met de ploeg. En als ik complimenten krijg van de reizigers, vind ik dat perfect."

Woordvoerder Arno Leblanc van de NS geeft aan dat ze honderden schoonmakers extra nodig hebben. "Het gaat ook om heel veel confetti. Dat is erg vervelend voor de schoonmakers." Schoonmaakteams reizen gewoon in de treinen mee. Dan kunnen ze meteen aan de slag.

Rotzooi die zo wordt achtergelaten in de trein (foto: Rogier van Son).

"Houd het gewoon netjes. Want in jouw troep zit straks weer iemand anders. Onze treinen rijden door het hele land. Dus misschien zit straks ook iemand in het oosten van het land in zo'n vieze trein." Na carnaval wacht nog een flinke klus, omdat de vloer rijkelijk met alcohol besmeurd is. "Bij sommige treinen moeten we echt de hele vloer van plint tot plint schoonmaken. Dus na carnaval zijn wij nog lang niet klaar." Schoonmaakster Desiree relativeert de troep en geeft aan dat het altijd erger kan. “Koningsdag is een topdag. Die dag is het ergst.”