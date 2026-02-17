Verrassing: de laatste stamgast van het Fijnfisjenie Café is 'Prins Pils'

We zagen hem al heel vaak voorbijkomen de afgelopen dagen: Prins Pils. Hij was de hele carnaval op zoek naar een plek waar hij Prins Carnaval kon worden, maar alle dorpen en steden hadden allang een prins. Gelukkig mag hij op de laatste carnavalsdag bij Roeptoetgat stamgast zijn van het Fijnfisjenie Café.

Prins Pils is een grote carnavalsliefhebber en lust - je verwacht het niet - graag een biertje. Hij stond vrijdag bij 3 Uurkes Vurraf in het publiek, was erbij toen het Brabants Buske worstenbroodjes uitdeelde, en verscheen maandag bij de wereldrecordpoging polonaise lopen op het podium.

De prins doet overal mee aan activiteiten en feesten, maar krijgt nergens voet aan de grond in de rol van Prins Carnaval. Het Brabants Buske was Prins Pils al zo vaak tegengekomen dat ze hem dinsdag als verrassing oppikten toen hij eenzaam op straat liep. Ze dropten hem bij het Fijnfisjenie Café in Son.

Presentator Jordy Graat was naar eigen zeggen flabbergasted toen de prins dinsdagmiddag het café binnen kwam wandelen. Die liet er geen gras over groeien. Hij was nog niet binnen of hij vroeg al: "Ben ik nu jouw stamgast?" Daar kon Jordy uiteraard geen nee tegen zeggen. "Dit is een hele eer", zei de blije prins in de live uitzending. "Dat ik hier mag zijn, is geweldig. Ik voel me in het Fijnfisjenie Café helemaal op mijn plek."