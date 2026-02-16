Navigatie overslaan

Man (20) discrimineert agent op carnavalszaterdag: 2000 euro schade

Vandaag om 15:28 • Aangepast vandaag om 16:37
Politie bij wagen. (Archieffoto)
Politie bij wagen. (Archieffoto)

Een 20-jarige man uit Houten is op carnavalszaterdag in Den Bosch aangehouden. Hij wordt verdacht van mishandeling, belediging en discriminatie van een agent. De Houtenaar zit nog vast. Ook is er 2000 euro slachtofferbeslag gelegd. Dat betekent dat zijn bezittingen tijdelijk zijn vastgezet om een schadevergoeding voor het slachtoffer veilig te stellen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond half twaalf hielp een agent collega’s bij een bekeuringsgesprek toen hij van achteren werd geduwd en geschopt. Daarbij liep hij een verwonding aan zijn duim op. Ook werd zijn portofoon vernield.

De agent duwde de man van zich af en hield hem aan. De twintiger viel op de grond en begon de agent te schoppen toen deze hem wilde vastpakken. Daarnaast schold hij de agent uit, waarbij hij volgens de politie zeer ernstige en grove discriminerende bewoordingen gebruikte.

Slachtofferbeslag
Later bevestigde de man lachend dat hij de agent had gediscrimineerd. Dat raakte de agent, die daarop aangifte deed.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zit daar nog vast. De officier van justitie heeft 2000 euro slachtofferbeslag opgelegd. Daarmee kan niet alleen materiële, maar ook immateriële schade vergoed worden. De man kreeg bovendien een gebiedsverbod.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan bij verbaal of fysiek geweld tegen politiemedewerkers hogere straffen eisen. Die strafeis kan oplopen tot het dubbele van wat bij vergelijkbare zaken gebruikelijk is.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.