Man (20) discrimineert agent op carnavalszaterdag: 2000 euro schade

Een 20-jarige man uit Houten is op carnavalszaterdag in Den Bosch aangehouden. Hij wordt verdacht van mishandeling, belediging en discriminatie van een agent. De Houtenaar zit nog vast. Ook is er 2000 euro slachtofferbeslag gelegd. Dat betekent dat zijn bezittingen tijdelijk zijn vastgezet om een schadevergoeding voor het slachtoffer veilig te stellen.

Rond half twaalf hielp een agent collega’s bij een bekeuringsgesprek toen hij van achteren werd geduwd en geschopt. Daarbij liep hij een verwonding aan zijn duim op. Ook werd zijn portofoon vernield.

De agent duwde de man van zich af en hield hem aan. De twintiger viel op de grond en begon de agent te schoppen toen deze hem wilde vastpakken. Daarnaast schold hij de agent uit, waarbij hij volgens de politie zeer ernstige en grove discriminerende bewoordingen gebruikte.

Slachtofferbeslag

Later bevestigde de man lachend dat hij de agent had gediscrimineerd. Dat raakte de agent, die daarop aangifte deed.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zit daar nog vast. De officier van justitie heeft 2000 euro slachtofferbeslag opgelegd. Daarmee kan niet alleen materiële, maar ook immateriële schade vergoed worden. De man kreeg bovendien een gebiedsverbod.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan bij verbaal of fysiek geweld tegen politiemedewerkers hogere straffen eisen. Die strafeis kan oplopen tot het dubbele van wat bij vergelijkbare zaken gebruikelijk is.