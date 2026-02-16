Eindhoven kleurt roze voor Lampegat Pride: 'Hier kan ik mezelf zijn'

Voor de vierde keer wordt op carnavalsmaandag in Eindhoven Lampegat Pride gehouden. In D’n Schuur, zoals de feesttent aan de Vestdijk heet, staat alles in het teken van de LHBTIQ+-community. Bij de bar hangen vrolijk gekleurde ballonnen en ook het podium is ermee aangekleed.

'Mezelf zijn' Ze had geen zin om te werken en vroeg daarom vrij. "Ik heb iets met de pride. Niemand kijkt je raar aan en iedereen is gelijk. Je hoeft geen tekst en uitleg te geven in de community. Buiten de community kijken mensen mij raar aan omdat ik in een rolstoel zit. Hier kan ik mezelf zijn."

Daja van den Broek is een van de bezoekers en heeft zich helemaal uitgedost in allerlei kleuren. Op haar rolstoel heeft ze een bordje waar 'bless' op staat. "Ik probeer het Caribische gevoel een beetje naar hier te halen. Ik kom namelijk oorspronkelijk van Curaçao."

Fred Salari is de organisator van het evenement, dat inmiddels voor de vierde keer wordt gehouden. "We hadden in Eindhoven altijd een roze carnavalsvereniging gehad en die is opgehouden te bestaan. Toen wij met In D'n Schuur begonnen als carnavalslocatie, vonden wij het een leuk idee om een pride-event te organiseren tijdens carnaval.”

Dat is bijzonder, want Fred ontdekte dat dit het enige pride-event in Nederland is dat tijdens carnaval plaatsvindt. "We zijn er niet naar op zoek, maar ik vind het wel mooi dat we dat in Eindhoven realiseren. We hebben leuke acts die eigenlijk bij een pride-event horen, maar ook veel raakvlakken hebben met carnaval."

Optredens

Zo treden er verschillende dragqueens op. Daja is speciaal gekomen om Roy Donders te zien. Ook Marjolein Hockers is aanwezig bij de pride. Zij had een bijzonder moment met zanger Glenn van Dooren. "Ik liep in het centrum van Eindhoven en zag daar een Engelsman met een bos rozen. Dus ik vroeg aan hem of ze voor mij waren. Maar helaas waren ze voor zijn vriendin."

Marjolein had toch geluk, want ze kreeg een roos mee en liep verder richting de feesttent. Na de opkomst van Glenn van Dooren wist Marjolein het zeker: "Een man van mijn dromen. Dus ik heb hem de roos gegeven." Zij brengt de middag door met haar vriendengroep en volgens haar zorgt roze maandag altijd voor een gezellig sfeertje.