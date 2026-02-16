Het Kruikenpaar is terug: Ward en Wies zetten traditie voort
Het is groen en oranje in de straten van Kruikenstad, maar de echte blikvanger van vandaag is het nieuwe Kruikenpaar: Ward van de Water en Wies Wieleke. Na een paar jaar stilte mochten zij elkaar dit jaar ‘onecht’ verbinden, iets wat sinds 2019 niet meer is gebeurd.
Het Kruikenpaar is een carnavaleske traditie waarbij een Kruik en een Kruikin zich tijdens carnaval symbolisch als stel verbinden, vaak onder leiding van de prins carnaval, die het officiële moment begeleidt en zegent.
Waarom de traditie de afgelopen jaren stil lag, weet het bruidspaar niet precies. "Daar durf ik geen antwoord op te geven", zegt Ward. "Maar wat wij wel merken, is dat de verenigingen enorm met elkaar verbonden raken door samen dingen te doen."
Op de vraag of ze zenuwachtig zijn, reageert Wies vrolijk: "Nee! Kèk, wa een catch hè? Daar krijg ik het alleen maar wèrm van. Maar nerveus niet!", grapt de bruid over haar bruidegom.
Hoop op nieuwe aanmeldingen
Ward en Wies hopen met hun komst de traditie weer stevig neer te zetten. "We hopen dat andere carnavalsverenigingen zich volgend jaar ook weer aanmelden, zodat deze traditie blijft voortbestaan", vertelt Wies enthousiast. Ward knikt instemmend: "Voor sommige verenigingen kan het best een pittige last zijn, maar wij vinden het geweldig dat wij het stokje mogen overnemen. En hopelijk is er volgend jaar weer een nieuw Kruikenpaar."
Tijdens de ceremonie werden Ward en Wies officieel geïnstalleerd als Kruikenpaar van 2026. Het publiek juichte, confetti dwarrelde door de lucht en het stel straalde van plezier. Het feestelijke moment werd afgesloten met een gezamenlijk shotje schrobbelèr, waarmee hun avontuur officieel van start ging.