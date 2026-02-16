Voorlopig geen roofvogelsafari in Beekse Bergen door vogelgriep

In Safaripark Beekse Bergen zijn voorlopig geen roofvogelsafari's. Het park in Hilvarenbeek heeft deze maatregel genomen omdat er in de omgeving vogelgriep is vastgesteld.

Het park heeft vooraf maatregelen opgesteld voor het geval er vogelgriep uitbreekt binnen een straal van tien kilometer van het safaripark. De roofvogelsafari, waarbij het publiek vanaf een tribune naar de roofvogels kijkt, gaat daarom voorlopig niet door.

Een woordvoerder zegt dat de maatregel is genomen omdat de roofvogels tijdens de show rondvliegen en in contact kunnen komen met andere vogels, waaronder wilde vogels die vogelgriep kunnen verspreiden.

'We bekijken het per week'

Het is bij de woordvoerder niet bekend sinds wanneer de roofvogelshows zijn gestopt. Ook is niet duidelijk wanneer de vogels weer voor publiek mogen vliegen. "We bekijken het elke week. Als er geen nieuwe uitbraken meer zijn, kan het vrij snel weer opgestart worden", aldus de woordvoerder.

Een andere maatregel is dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden tussen bezoekers en vogels. "Soms worden doorloopgebieden afgezet om die afstand te garanderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de pinguïns", zegt de woordvoerder.