Na elf jaar is het klaar voor prins Ruben: 'Je gunt het ook iemand anders'

Na 11 jaar prins van Smoorfrêterslaand (Bosschenhoofd) geweest te zijn, neemt prins Ruben I dit jaar afscheid. Dat hij na elf jaar zou stoppen, had Ruben vooraf al bedacht. Toch valt het afscheid hem enigszins zwaar. Maar hij kijkt terug op elf mooie jaren met bijzondere ervaringen.

Voordat Ruben Boenders (37) prins werd, zat hij in de raad van elf. “Toen ging er een vacature uit waarbij de hoop was dat die van buitenaf ingevuld zou worden”, vertelt hij aan ZuidWest Update. Die hoop kwam niet uit, en na een intern overleg met een aantal kandidaten werd Ruben uiteindelijk prins Ruben I.

"Het is gemend om te stoppen terwijl het de juiste beslissing is."

Hij kijkt positief terug op zijn jaren als prins. “Het is misschien wel de vraag: heb je er wel genoeg van genoten? En nu begin je dat te beseffen”, zegt Ruben met een lichte brok in zijn keel. Bij alles beseft hij dit jaar dat het de laatste keer is. “Het is heel gemengd om te stoppen terwijl het echt wel de juiste beslissing is.” Een hoogtepunt kiezen, vindt hij lastig. “Als lid van de raad van elf maak je ook alles bewust mee, maar zo op de voorgrond treden is toch anders. Voor de kinderen ben je een superheld en dat is fantastisch.” Hij heeft in al die jaren ook het carnaval in Bosschenhoofd zien groeien. Zowel de grote optocht als de kinderoptocht, maar ook bouwclubs en loopgroepen. “Dan denk je soms hoe kan dat in zo’n klein dorpje.”

"Het is goed geweest en je gunt het ook iemand anders."

Na elf mooie jaren is het dan na 2026 toch echt afgelopen voor prins Ruben I. “Het is goed geweest en je gunt het ook echt iemand anders.” Of dat een prins of prinses wordt, is nog even afwachten. “De vacatures staat wel open, dus mensen kunnen zich aanmelden.” Toch is de stichting zelf ook op zoek. Bij sommige mensen proberen ze een zaadje te planten, zodat ze erover nadenken. Mocht er niet meteen een nieuwe prins of prinses gevonden worden, gaat Ruben niet door als interim. “Dan weet je ook wel dat er niet fanatiek gezocht wordt. Elf is gewoon elf”, zegt hij vastberaden. Ondanks dat het mooi is geweest, gaat hij het toch ook missen. “Er zijn stiekem ook veel dingen die je als prins en protocol hebt die andere mensen niet hebben. Dat zijn wel dingen waar je van geniet.” Mindere dingen aan het prins zijn, kan Ruben niet opnoemen. “Soms wel als je de volgende ochtend opstaat en je mag meer”, lacht hij.

"Soms komt de trein maar één keer en is dit het moment op erop te stappen."